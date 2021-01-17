Неудача сборной Украины по биатлону, Шевченко среди топ-тренеров: главные новости спорта 16 янв.
Сборная Украины по биатлону вновь осталась без медалей Кубка мира, а наставник сборной Украины Андрей Шевченко оказался среди топ-тренеров мира. Обзор главных новостей спорта за 16 января читайте в дайджесте Спорт 24.
Провал сборной Украины в эстафете
16 января в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает 24 канал.
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Победу в гонке одержала сборная Германии, которая наиболее ровно прошла все четыре этапа. Вторыми неожиданно стали представительницы Беларуси, которые длительное время лидировали в гонке.
"Бронзу" завоевала сборная Швеции, которая только на последнем этапе попыталась вмешаться в борьбу за награды.
Сборная Украины провалила гонку. После второго этапа украинки были лишь 15-е с отставанием в две минуты. Всему виной два штрафных круга Юлии Джимы.
Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная на следующих этапах подняли Украину на 8-е место.
Результаты гонки
1. Германия
2. Беларусь
3. Швеция
...
8. Украина
Шевченко в топе
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие.
Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров национальных команд.
Список возглавил тренер сборной Германии Йоахим Лев. Сразу за его спиной идет коуч французов Дидье Дешам, а тройку лидеров замкнул специалист Тите, который возглавляет тренерский штаб главной команды Бразилии.
В первой двадцатке есть и Андрей Шевченко. 44-летний украинский специалист занял 17 место. Ему отдали 24 пункта.
Самым большим достижением Шевченко во главе сборной Украины является выход на Евро-2020.
Костюк – на карантине
Украинская теннисистка Марта Костюк столкнулась с проблемами перед Australian Open-2021. Украинка вынужденно отсидит двухнедельный строгий карантин.
Кроме 18-летней Костюк, на строгом карантине в Австралии в течение 14 дней будут еще 23 игрока.
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У одного из пассажиров рейса из Абу-Даби в Мельбурн, которым летели теннисисты, диагностировали коронавирус.
Согласно протоколу безопасности, теннисисты, среди которых Костюк, проведут в отеле 14 дней без права оставлять его на 5 часов для тренировок.
Костюк оказалась в солидной компании. На изоляцию попали:
- Анжелик Кербер
- Бьянка Андрееску
- Каролина Плишкова
- Белинда Бенчич
- Мария Саккари
- Светлана Кузнецова.
Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.
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