Невдача збірної України з біатлону, Шевченко серед топ-тренерів: головні новини спорту 16 січня
Збірна України з біатлону знову залишилася без медалей Кубка світу, а наставник збірної України Андрій Шевченко опинився серед топ-тренерів світу. Огляд головних новин спорту за 16 січня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Провал збірної України в естафеті
16 січня у німецькому Оберхофі відбулася жіноча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє 24 канал.
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Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини, яка найбільш рівно пройшла всі чотири етапи. Другими несподівано стали представниці Білорусі, які тривалий час лідирували в гонці.
"Бронзу" здобула збірна Швеції, яка тільки на останньому етапі спробувала втрутитися у боротьбу за нагороди.
Збірна України провалила гонку. Після другого етапу українки були лише 15-і з відставанням у дві хвилини. Усьому виною два штрафні кола Юлії Джими.
Валентина Семеренко та Олена Підгрушна на наступних етапах підняли Україну на 8-е місце.
Результати гонки
1. Німеччина
2. Білорусь
3. Швеція
...
8. Україна
Шевченко в топі
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття.
Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд.
Список очолив тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Відразу за його спиною йде коуч французів Дідьє Дешам, а трійку лідерів замкнув спеціаліст Тіте, який очолює тренерський штаб головної команди Бразилії.
У першій двадцятці є і Андрій Шевченко. 44-річний український фахівець посів 17 місце. Йому віддали 24 пункти.
Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України є вихід на Євро-2020.
Костюк – на карантині
Українська тенісистка Марта Костюк зіштовхнулася з проблемами перед Australian Open-2021. Українка вимушено відсидить двотижневий суворий карантин.
Окрім 18-річної Костюк, на суворому карантині в Австралії протягом 14 днів будуть ще 23 гравці.
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В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Мельбурн, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус.
Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі 14 днів без права залишати його на 5 годин для тренувань.
Костюк опинилася у солідній компанії. На ізоляцію потрапили:
- Анжелік Кербер
- Б'янка Андреєску
- Кароліна Плішкова
- Белінда Бенчіч
- Марія Саккарі
- Світлана Кузнєцова.
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