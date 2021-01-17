Збірна України з біатлону знову залишилася без медалей Кубка світу, а наставник збірної України Андрій Шевченко опинився серед топ-тренерів світу. Огляд головних новин спорту за 16 січня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Провал збірної України в естафеті

16 січня у німецькому Оберхофі відбулася жіноча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє 24 канал.

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Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини, яка найбільш рівно пройшла всі чотири етапи. Другими несподівано стали представниці Білорусі, які тривалий час лідирували в гонці.

"Бронзу" здобула збірна Швеції, яка тільки на останньому етапі спробувала втрутитися у боротьбу за нагороди.

Збірна України провалила гонку. Після другого етапу українки були лише 15-і з відставанням у дві хвилини. Усьому виною два штрафні кола Юлії Джими.

Валентина Семеренко та Олена Підгрушна на наступних етапах підняли Україну на 8-е місце.

Результати гонки

1. Німеччина

2. Білорусь

3. Швеція

...

8. Україна

Шевченко в топі

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття.

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд.

Список очолив тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Відразу за його спиною йде коуч французів Дідьє Дешам, а трійку лідерів замкнув спеціаліст Тіте, який очолює тренерський штаб головної команди Бразилії.

У першій двадцятці є і Андрій Шевченко. 44-річний український фахівець посів 17 місце. Йому віддали 24 пункти.

Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України є вихід на Євро-2020.

Костюк – на карантині

Українська тенісистка Марта Костюк зіштовхнулася з проблемами перед Australian Open-2021. Українка вимушено відсидить двотижневий суворий карантин.

Окрім 18-річної Костюк, на суворому карантині в Австралії протягом 14 днів будуть ще 23 гравці.

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В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Мельбурн, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус.

Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі 14 днів без права залишати його на 5 годин для тренувань.

Костюк опинилася у солідній компанії. На ізоляцію потрапили:

Анжелік Кербер

Б'янка Андреєску

Кароліна Плішкова

Белінда Бенчіч

Марія Саккарі

Світлана Кузнєцова.

Australian Open пройде з 8 до 21 лютого 2021 року. Побито світовий рекорд у потрійному стрибку У Франції було побито світовий рекорд у потрійному стрибку, який тримався 10 років. Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо встановив новий світовий рекорд у закритому приміщенні. 27-річний легкоатлет стрибнув на відстань 18,07 метра. Бронзовий чемпіон світу 2019 року побив світовий рекорд у закритих приміщеннях.