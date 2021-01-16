Во Франции в субботу, 16 января, был побит мировой рекорд в тройном прыжке, который держался 10 лет. Легкоатлет Юг Фабрис Занго из Буркина-Фасо установил новый мировой рекорд в закрытом помещении.

Что известно о новом рекорде

Новый мировой рекорд в прыжке в длину был установлен на соревнованиях во французском Обьере. Об этом сообщает 24 канал.

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27-летний легкоатлет Юг Фабрис Занго прыгнул на расстояние 18,07 метра. Бронзовый чемпион мира 2019 года побил мировой рекорд в закрытых помещениях.

Burkina Faso's Hughes Fabrice Zango has begun 2021 on the right foot, leaping to a new indoor triple jump world record! @HuguesZango_TS @WorldAthletics



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Предыдущий рекорд в марте 2011 года в Париже установил француз Тедди Тамго – 17,92 метра.

Смотрите видео нового мирового рекорда

Тройной прыжок – легкоатлетическое упражнение, которое имеет три последовательно выполняемых прыжка – скачек, шаг и прыжок. Оттолкнувшись от планки, спортсмен приземляется на ту же ногу (скачек), далее оттолкнувшись этой же ногой, приземляется на другую (шаг), и далее, оттолкнувшись, делает приземление в яму с песком на обе ноги (прыжок).

Рекорду Эдвардса 26 лет

На открытом воздухе мировой рекорд принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. Его рекорд держится уже 26-й год.

В 1995 году на соревнованиях в Гетеборге (Швеция) ему покорилась расстояние 18,29 метра.