Полет на 18 метров: побит мировой рекорд в тройном прыжке – видео
Во Франции в субботу, 16 января, был побит мировой рекорд в тройном прыжке, который держался 10 лет. Легкоатлет Юг Фабрис Занго из Буркина-Фасо установил новый мировой рекорд в закрытом помещении.
Что известно о новом рекорде
Новый мировой рекорд в прыжке в длину был установлен на соревнованиях во французском Обьере. Об этом сообщает 24 канал.
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27-летний легкоатлет Юг Фабрис Занго прыгнул на расстояние 18,07 метра. Бронзовый чемпион мира 2019 года побил мировой рекорд в закрытых помещениях.
Предыдущий рекорд в марте 2011 года в Париже установил француз Тедди Тамго – 17,92 метра.
Смотрите видео нового мирового рекорда
Рекорду Эдвардса 26 лет
На открытом воздухе мировой рекорд принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. Его рекорд держится уже 26-й год.
В 1995 году на соревнованиях в Гетеборге (Швеция) ему покорилась расстояние 18,29 метра.
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