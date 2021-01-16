Биатлон: Германия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Украина 8-я с двумя штрафными кругами
На 6-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 16 января состоялась женская классическая эстафета. Победу в эстафете одержала сборная Германии. Украинская команда заняла 8-е место.
Женская немецкая сборная одержала первую победу в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.
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Результаты гонки
1. Германия
2. Беларусь
3. Швеция
...
8. Украина
Ход гонки
По результатам первого этапа промежуточными лидерами были итальянки с француженками. Вслед за ними шли немки и шведки.
Украинка Дарья Блашко на первом этапе использовала всего один запасной патрон, и выпала из топ-10 из-за не слишком высокой дистанционной скорости. После первого этапа Украина проигрывала лидерам уже 50 секунд.
По итогам первой стрельбы второго этапа позиция Украины сильно ухудшилась. Юлия Джима ушла на два штрафных круга и уже проигрывала лидершам почти две минуты. Первые места удерживали Швеция, Германия и Франция.
После экватора гонки Франция, Швеция и Беларусь уверенно лидировали с отрывом в 30 секунд. Украина находилась на 15-м месте с отставанием в 2 минуты.
По результатам третьего этапа Анна Сола неожиданно подняла Беларусь на первое место. Француженка Жустин Бреза ушла на два штрафных круга и потеряла лидерство. Вслед за белоруской бежала немка Дениз Германн, которая почти отыграла 20 секунд отставания.
Валентина Семеренко благодаря удачной и быстрой стрельбе подняла Украину в топ-10.
На предпоследнюю стрельбу первыми прибежали Елена Кручинкина (Беларусь) и Франциска Пройсс (Германия). Они быстро отстрелялись и сохранили лидерство. Ханна Эберг подняла Швецию на третье место с отставанием в 25 секунд.
Елена Пидгрушная стрельбу лежа прошла чисто и подняла Украину на 9-е место.
На последней стрельбе Пройсс стреляла быстрее и более метко – победа для Германии. Кручинкина принесла Беларуси "серебро". Ханна Эберг не смогла догнать белоруску и завоевала для Швеции "бронзу".
Елена Пидгрушная на последней стрельбе подняла Украину на 8-е место.
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