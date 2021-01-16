На 6-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 16 января состоялась женская классическая эстафета. Победу в эстафете одержала сборная Германии. Украинская команда заняла 8-е место.

Женская немецкая сборная одержала первую победу в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Мужская сборная Украины заняла высокое 6-е место в эстафете, победа Франции

Результаты гонки

1. Германия

2. Беларусь

3. Швеция

...

8. Украина

Ход гонки

По результатам первого этапа промежуточными лидерами были итальянки с француженками. Вслед за ними шли немки и шведки.

Украинка Дарья Блашко на первом этапе использовала всего один запасной патрон, и выпала из топ-10 из-за не слишком высокой дистанционной скорости. После первого этапа Украина проигрывала лидерам уже 50 секунд.

По итогам первой стрельбы второго этапа позиция Украины сильно ухудшилась. Юлия Джима ушла на два штрафных круга и уже проигрывала лидершам почти две минуты. Первые места удерживали Швеция, Германия и Франция.

После экватора гонки Франция, Швеция и Беларусь уверенно лидировали с отрывом в 30 секунд. Украина находилась на 15-м месте с отставанием в 2 минуты.

По результатам третьего этапа Анна Сола неожиданно подняла Беларусь на первое место. Француженка Жустин Бреза ушла на два штрафных круга и потеряла лидерство. Вслед за белоруской бежала немка Дениз Германн, которая почти отыграла 20 секунд отставания.

Валентина Семеренко благодаря удачной и быстрой стрельбе подняла Украину в топ-10.

На предпоследнюю стрельбу первыми прибежали Елена Кручинкина (Беларусь) и Франциска Пройсс (Германия). Они быстро отстрелялись и сохранили лидерство. Ханна Эберг подняла Швецию на третье место с отставанием в 25 секунд.

Елена Пидгрушная стрельбу лежа прошла чисто и подняла Украину на 9-е место.

На последней стрельбе Пройсс стреляла быстрее и более метко – победа для Германии. Кручинкина принесла Беларуси "серебро". Ханна Эберг не смогла догнать белоруску и завоевала для Швеции "бронзу".

Елена Пидгрушная на последней стрельбе подняла Украину на 8-е место.