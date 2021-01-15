Украинская теннисистка Даяна Ястремская провалила допинг-тест, из-за которого может пропустить первый в 2021 году Гредн Слэм – Australian Open. Ястремская убеждена в своей чистоте и может добиться разрешения сыграть на Australian Open-2021.

Дело Ястремской расследует ITF (Международная федерация тенниса). Журналист Тумаини Карайол со ссылкой на слова ITF сообщил, что Ястремская может сыграть на Australian Open несмотря на проваленный допинг-тест.

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Согласно утверждению ITF, украинка все еще может обжаловать свое отстранение от тенниса.

Если ее запрос удовлетворят, она сможет возобновить выступления сразу.

Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.



The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 14, 2021

Ястремская отправилась в Австралию

Ястремская отправилась в Мельбурн, где пройдет Australian Open (8-21 февраля). Согласно рейтингу, украинка попадает в основную сетку Australian Open.

До старта сезона украинская теннисистка заявилась на три турнира:

WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля);

Australian Open (8-21 февраля);

WTA 250 в Мельбурне (15-21 февраля).