Допинг не помеха: украинка Ястремская может сыграть на Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская провалила допинг-тест, из-за которого может пропустить первый в 2021 году Гредн Слэм – Australian Open. Ястремская убеждена в своей чистоте и может добиться разрешения сыграть на Australian Open-2021.
Дело Ястремской расследует ITF (Международная федерация тенниса). Журналист Тумаини Карайол со ссылкой на слова ITF сообщил, что Ястремская может сыграть на Australian Open несмотря на проваленный допинг-тест.
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Согласно утверждению ITF, украинка все еще может обжаловать свое отстранение от тенниса.
Если ее запрос удовлетворят, она сможет возобновить выступления сразу.
Ястремская отправилась в Австралию
Ястремская отправилась в Мельбурн, где пройдет Australian Open (8-21 февраля). Согласно рейтингу, украинка попадает в основную сетку Australian Open.
До старта сезона украинская теннисистка заявилась на три турнира:
- WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля);
- Australian Open (8-21 февраля);
- WTA 250 в Мельбурне (15-21 февраля).
Что известно о допинге Ястремской?Украинка сдала положительный тест на допинг 24 ноября 2020 года, а обвинения были предъявлены 22 декабря 2020-го. В организме теннисистки были найдены метаболиты местеролона, входящие в допинговые вещества. Теннисистка категорически отрицает употребление запрещенных препаратов.
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