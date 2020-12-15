В понедельник, 14 декабря, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Соперники Динамо и Шахтера в Лиге Европы

Киевское Динамо и донецкий Шахтер получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Динамо выпало сыграть против бельгийского Брюгге. Напомним, в этом клубе выступает украинец Эдуард Соболь.

Шахтеру же выпало сыграть против Маккаби из Тель-Авива.

Свои домашние матчи Шахтер и Динамо проведут в Киеве на НСК "Олимпийский". Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.

Украинская теннисистка Ястремская заразилась COVID-19

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская призналась, что заразилась коронавирусом. Произошло это в Дубае, куда она отправилась для подготовки к новому сезону.

По ее словам, первый ее тест по прибытии в Дубаи был отрицательным. А через два дня она заболела. И была вынуждена отправиться на самоизоляцию.

France Football представил сборную мира за всю историю

Авторитетный журнал France Football не решился по итогам этого года вручать "Золотой мяч", а вместо этого решил собрать "сборную мечты".

В "команду мечты" вошли 11 лучших футболистов из 90 претендентов, среди которых был экс-форвард киевского Динамо и сборной Советского Союза Олег Блохин. Причем Пеле и недавно умершего Диего Марадону авторитетное издание командировало в полузащиту.

Вратарь: Лев Яшин (СССР);

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия);

Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания);

Атакующие полузащитники: Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

Украинку Хапилину дисквалифицировали на 4 года за допинг

Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина, специализирующаяся в беге на марафонские дистанции, дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ.

В анализах спортсменки были обнаружены следы эритропоэтина (ЭПО).

Дисквалификация отсчитывается с 11 октября 2020 года, все результаты, показанные после этой даты, аннулированы.

К слову. На Софийском марафоне в Болгарии, Хапилина установила рекорд соревнований с лучшим личным результатом – 2.27.57.