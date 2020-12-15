У понеділок, 14 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Суперники Динамо та Шахтаря у Лізі Європи

Київське Динамо та донецький Шахтар отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи, пише 24 канал.

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Динамо випало зіграти проти бельгійського Брюгге. Нагадаємо, в цьому клубі виступає українець Едуард Соболь.

Шахтарю ж випало зіграти проти Маккабі з Тель-Авіва.

Свої домашні матчі Шахтар та Динамо проведуть в Києві на НСК "Олімпійський". Матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 та 25 лютого.

Українська тенісистка Ястремська заразилася COVID-19

Друга ракетка України Даяна Ястремська зізналася, що заразилася коронавірусом. Сталося це в Дубаї, куди вона відправилася для підготовки до нового сезону.

За її словами, перший її тест по прибутті в Дубаї був негативним. А через два дні вона захворіла. І була змушена відправитися на самоізоляцію.

France Football представив збірну світу за всю історію

Авторитетний журнал France Football не наважився за підсумками цього року вручати "Золотий м'яч", а замість цього вирішив зібрати "збірну мрії".

В "команду мрії" увійшли 11 найкращих футболістів з 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського Динамо і збірної Радянського Союзу Олег Блохін. Причому Пеле і недавно померлого Дієго Марадону авторитетне видання відрядило у півзахист.

Воротар: Лев Яшин (СРСР);

Захисники: Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Кафу (Бразилія);

Півзахисники оборонного плану: Лотар Маттеус (Німеччина), Хаві (Іспанія);

Атакуючі півзахисники: Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія);

Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Роналдо (Бразилія).

Українку Хапіліну дискваліфікували на 4 роки за допінг

Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна, що спеціалізується в бігу на марафонські дистанції, дискваліфікована на чотири роки за вживання заборонених речовин.

В аналізах спортсменки були виявлені сліди використання еритропоетину (ЕПО).

Дискваліфікація відраховується з 11 жовтня 2020 року, всі результати, показані після цієї дати, анульовані.

До слова. На Софійському марафоні в Болгарії, Хапіліна встановила рекорд змагань з найкращим особистим результатом – 2.27.57.