Суперники Динамо та Шахтар у Лізі Європи, COVID-19 у Ястремської: новини спорту 14 грудня
У понеділок, 14 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Суперники Динамо та Шахтаря у Лізі Європи
Київське Динамо та донецький Шахтар отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи, пише 24 канал.
Дивіться також Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Динамо випало зіграти проти бельгійського Брюгге. Нагадаємо, в цьому клубі виступає українець Едуард Соболь.
Шахтарю ж випало зіграти проти Маккабі з Тель-Авіва.
Свої домашні матчі Шахтар та Динамо проведуть в Києві на НСК "Олімпійський". Матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 та 25 лютого.
Українська тенісистка Ястремська заразилася COVID-19
Друга ракетка України Даяна Ястремська зізналася, що заразилася коронавірусом. Сталося це в Дубаї, куди вона відправилася для підготовки до нового сезону.
За її словами, перший її тест по прибутті в Дубаї був негативним. А через два дні вона захворіла. І була змушена відправитися на самоізоляцію.
France Football представив збірну світу за всю історію
Авторитетний журнал France Football не наважився за підсумками цього року вручати "Золотий м'яч", а замість цього вирішив зібрати "збірну мрії".
В "команду мрії" увійшли 11 найкращих футболістів з 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського Динамо і збірної Радянського Союзу Олег Блохін. Причому Пеле і недавно померлого Дієго Марадону авторитетне видання відрядило у півзахист.
Воротар: Лев Яшин (СРСР);
Захисники: Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Кафу (Бразилія);
Півзахисники оборонного плану: Лотар Маттеус (Німеччина), Хаві (Іспанія);
Атакуючі півзахисники: Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія);
Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Роналдо (Бразилія).
Українку Хапіліну дискваліфікували на 4 роки за допінг
Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна, що спеціалізується в бігу на марафонські дистанції, дискваліфікована на чотири роки за вживання заборонених речовин.
В аналізах спортсменки були виявлені сліди використання еритропоетину (ЕПО).
Дискваліфікація відраховується з 11 жовтня 2020 року, всі результати, показані після цієї дати, анульовані.
Поділитися новиною