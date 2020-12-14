Украинскую легкоатлетку Хапилину дисквалифицировали на 4 года за допинг
Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина, специализирующаяся в беге на марафонские дистанции, дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ.
Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
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Как отмечается в сообщении, 28-летняя Хапилина и 40-летний марокканец Юссеф Сбааи, победившие на Софийском марафоне в октябре, сдали положительные допинг-тесты в соревновательный период.
Причина и срок дисквалификации
В анализах спортсменки были обнаружены следы эритропоэтина (ЭПО).
Дисквалификация отсчитывается с 11 октября 2020 года, все результаты, показанные после этой даты, аннулированы.
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