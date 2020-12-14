Авторитетный журнал France Football не решился по итогам этого года вручать "Золотой мяч", а вместо этого решил собрать "сборную мечты".

France Football определял команду, опираясь на опрос, в котором приняли участие 177 журналистов из ведущих изданий планеты. Смотрите также Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: кто и когда сыграет В "команду мечты" вошли 11 лучших футболистов из 90 претендентов, среди которых был экс-форвард киевского Динамо и сборной Советского Союза Олег Блохин. Причем Пеле и недавно умершего Диего Марадону авторитетное издание командировало в полузащиту. Вратарь: Лев Яшин (СССР); Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия); Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания); Атакующие полузащитники: Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия); Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

Сборная всех времен по версии France Football