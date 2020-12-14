Яшин на воротах, Пеле и Марадона в поле: France Football представил сборную мира за всю историю
Авторитетный журнал France Football не решился по итогам этого года вручать "Золотой мяч", а вместо этого решил собрать "сборную мечты".
France Football определял команду, опираясь на опрос, в котором приняли участие 177 журналистов из ведущих изданий планеты.
Смотрите также Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: кто и когда сыграет
В "команду мечты" вошли 11 лучших футболистов из 90 претендентов, среди которых был экс-форвард киевского Динамо и сборной Советского Союза Олег Блохин. Причем Пеле и недавно умершего Диего Марадону авторитетное издание командировало в полузащиту.
Вратарь: Лев Яшин (СССР);
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия);
Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания);
Атакующие полузащитники: Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).
Сборная всех времен по версии France Football
Поделиться новостью