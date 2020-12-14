Украинская теннисистка Даяна Ястремская заразилась коронавирусом
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская призналась, что заразилась коронавирусом. Произошло это в Дубае, куда она отправилась для подготовки к новому сезону.
О том, как она заразилась, и как проходило течение болезни, Даяна Ястремская рассказала в своем инстаграме.
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По ее словам, первый ее тест по прибытии в Дубае был отрицательным. А через два дня она заболела. И была вынуждена отправиться на самоизоляцию.
"Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо", – призналась теннисистка.
Теперь ей предстоит восстановление и вхождение в тренировочный процесс.
Напомним, Даяна Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA.
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