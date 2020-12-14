Киевское Динамо и донецкий Шахтер получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, перед жеребьевкой было известно, что Шахтер попал в число сеяных команд, а Динамо – в несеянные. Сеяные команды ответные матчи проведут дома, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Динамо выпало сыграть против бельгийского Брюгге. Напомним, в этом клубе выступает украинец Эдуард Соболь.

Шахтеру же выпало сыграть против Маккаби из Тель-Авива.

Свои домашние матчи Шахтер и Динамо проведут в Киеве на НСК "Олимпийский".

Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.