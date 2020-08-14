В четверг, 13 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Минай" и "Ингулец" вышли в УПЛ

В Первой лиге сыграли матчи последнего тура, после которого определились победители и призеры. "Минай" и "Ингулец" гарантировали себе выход в УПЛ.

К слову: Новый сезон УПЛ стартует 22 августа: календарь матчей

Третий участник определится позже. Причина в том, что "Рух"не сыграл свой календарный матч против"Металлурга". Запорожская команда отказалась ехать на матч во Львов из-за насыщенного графика.

Официального решения о зачислении технического поражения "Металлургу" еще нет. Как и технической победы для "Руха". Она даст команде три очка и поднимет их сразу на второе место, потеснив оттуда "Ингулец". Однако последние точно не потеряют место в УПЛ.

Ломаченко – Лопес: боксеры договорились о дате боя

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Встреча состоится 17 октября 2020 года. Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На кону поединка будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, принадлежащий Лопесу.

Что известно о Лопесе?

22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. В активе Лопеса 12 нокаутов.



На любительском уровне Теофимо провел 170 боев, выиграв 150 из них. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring, Лопес "самый перспективный боксер" в 2018 году. Ломаченко получил это признание в 2013 году.



В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57 – 60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.

"Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов

13 августа немецкий "Лейпциг" принимал испанское" Атлетико " в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немцы вырвали победу в конце встречи – 2: 1.

"Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет против ПСЖ, который днем ранее вырвал победу у "Аталанты".

В Беларуси внезапно перенесли все футбольные матчи

В Беларуси на неопределенный срок перенесли все футбольные матчи, которые должны были состояться в ближайшие выходные. А уже на следующей неделе в стране должен состояться матч квалификации Лиги чемпионов.

Как указано в сообщении, эти матчи переносятся на более поздний срок. Но когда именно они состоятся – пока неизвестно. Перенесли эти матчи из-за "форс-мажорных обстоятельств". Из-за каких именно – не указано.

При этом уже во вторник, 18 августа, в Беларуси должен состояться матч квалификации Лиги чемпионов – брестское "Динамо" будет принимать "Астану". За "Динамо" выступают украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.