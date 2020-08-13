В первой лиге сыграли матчи последнего тура, после которого определились победители и призеры. Следовательно команды, которые вышли в УПЛ.

До последнего тура сразу пять команд претендовали на место в УПЛ. А две из них вели борьбу за победу, пишет 24 канал.

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Хотя еще перед окончанием сезона президент "Агробизнеса" Собуцкий заявил, что его команда даже если и получит право на повышение в УПЛ, в этом году выходить в элиту не будет. Поэтому команда даже не проходила аттестацию для участия в УПЛ.

Поэтому борьбу за место в УПЛ вели:

"Минай"

"Ингулец"

"Рух"

"Волынь"

При этом "Минай" и "Волынь" встречались между собой в последнем туре. Поэтому каждой команде нужна была победа, чтобы занять одно из трех призовых мест, которые и давали право на выход в УПЛ.

В этом туре все очень хорошо сложилось именно для Закарпатской команды. "Минай "не только обыграл"Волынь". Но и финишировал на первом месте в турнирной таблице благодаря тому, что "Ингулец" сыграл вничью с "Балканами".

Поэтому пока именно "Минай" и "Ингулец" гарантировали себе выход в УПЛ.

Третий участник определится позже. Причина в том, что "Рух" не сыграл свой календарный матч против "Металлурга". Запорожская команда отказалась ехать на матч во Львов из-за насыщенного графика. Официального решения о зачислении технического поражения "Металлургу" еще нет. Как и технической победы для "Руха". Она даст команде три очка и поднимет их сразу на второе место, потеснив оттуда "Ингулец". Однако последние точно не потеряют место в УПЛ.

Минай – Волынь 1:0

Гол: Ткачук, 30

Балканы – Ингулец 1:1

Голы: Златов, 6, - Сичинава, 54

Агробизнес – Оболонь-Бровар 2:0

Голы: Петров, 7, Семенюк, 86

Рух – Авангард 4:0

Голы: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондраков, 78, Брикнер, 86