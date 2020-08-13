В Беларуси перенесли все футбольные матчи, под угрозой поединок украинцев в Лиге чемпионов
В Беларуси на неопределенный срок перенесли все футбольные матчи, которые должны были состояться в ближайшие выходные. А уже на следующей неделе в стране должен состояться матч квалификации Лиги чемпионов.
В Беларуси перенесли матчи, которые были запланированы на 13 – 17 августа. Об этом сообщает Ассоциация "Белорусская федерация футбола". Перенесли матчи как чемпионатов страны, так и Кубка Беларуси.
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Как указано в сообщении, эти матчи переносятся на более поздний срок. Но когда именно они состоятся – пока неизвестно.
Перенесли эти матчи из-за "форс-мажорных обстоятельств". Каких именно – не указано.
При этом уже во вторник, 18 августа, в Беларуси должен состояться матч квалификации Лиги чемпионов – брестское "Динамо" будет принимать "Астану". За "Динамо" выступают украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.
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