У четвер, 13 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Минай" та "Інгулець" вийшли в УПЛ

У Першій лізі зіграли матчі останнього туру, після якого визначилися переможці та призери. "Минай" та "Інгулець" гарантували собі вихід в УПЛ.

До слова: Новий сезон УПЛ стартує 22 серпня: календар матчів

Третій учасник визначиться пізніше. Причина в тому, що "Рух" не зіграв свій календарний матч проти "Металурга". Запорізька команда відмовилася їхати на матч до Львова через насичений графік.

Офіційного рішення про зарахування технічної поразки "Металургу" ще немає. Як і технічної перемоги для "Руху". Вона дасть команді три очки та підніме їх одразу на друге місце, потіснивши звідти "Інгулець". Однак останні точно не втратять місце в УПЛ.

Ломаченко – Лопес: боксери домовилися про дату бою

Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Зустріч відбудеться 17 жовтня 2020 року. Боксери зустрінуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

На кону поєдинку стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, якими володіє Ломаченко, та пояс IBF, який належить Лопесу.

Що відомо про Лопеса?

22-річний боксер провів на професійному ринзі 15 поєдинків і всі виграв. В активі Лопеса 12 нокаутів.



На любительському рівні Теофімо провів 170 бої, вигравши 150 з них. За версією авторитетного боксерського журналу The Ring, Лопес "Найперспективніший боксер" у 2018 році. Ломаченко отримав це визнання у 2013 році.



У 2016 році Лопес поїхав на Олімпіаду в Бразилію від збірної Гондурасу. Лопес виступав у легкій вазі (57 – 60 кг) та програв в 1/32 фіналу французу Соф'яну Уміа.

"Лейпциг" уперше в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

13 серпня німецький "Лейпциг" приймав іспанське "Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Німці вирвали перемогу наприкінці зустрічі – 2:1.

"Лейпциг" вперше в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів та зіграє проти ПСЖ, який днем раніше вирвав перемогу в "Аталанти".

У Білорусі раптово перенесли всі футбольні матчі

У Білорусі на невизначений термін перенесли всі футбольні матчі, які повинні були відбутися в найближчі вихідні. А вже наступного тижня в країні повинен відбутися матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як вказано в повідомлені, ці матчі переносяться на пізніший термін. Але коли саме вони відбудуться – поки невідомо. Перенесли ці матчі через "форс-мажорні обставини". Які саме – не вказано.

При цьому вже у вівторок, 18 серпня, у Білорусі повинен відбутися матч кваліфікації Ліги чемпіонів – брестське "Динамо" прийматиме "Астану". За "Динамо" виступають українці Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський.