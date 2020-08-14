13 августа "Лейпциг" принимал "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немцы вырвали победу в конце встречи.

Лейпциг – Атлетико 1:1

Гол: Ольмо, 51 – Жоау Феликс, 71 (пен.)

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Перед матчем

"Атлетико" ударно провел послекарантинную часть сезона, выдав 11-ти матчевую беспроигрышную серию в Примере. На предыдущем этапе "матрасники" выбили из розыгрыша действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль" и считаются фаворитом в матче с немецкой командой.

Подопечные Нагельсманна после паузы в Будеслиге играли очень неровно, часто теряя очки в матчах с командами низшего уровня, не только не сумев навязать борьбу "Баварии", но и уступив второе место дортмундской "Боруссии".

Прерванная серия " Атлетико"

Команды достаточно агрессивно начали матч и сразу создали несколько острых моментов. На 14-й минуте прорвали оборону соперника испанцы, Лоди сбросил мяч на Карраско, который метров с двенадцати мощно пробил в ближний угол, после чего Гулачи перевел мяч на угловой.

Сразу после подачи углового Хименес бил головой с нескольких метров, но удар был заблокирован, после чего кто-то из испанцев упал в штрафной "Атлетико" требовал пенальти.

После этого напор стих. В конце тайма был хороший удар от Упамекано, после навеса с корнера пробил он головой, но Облак все же справился.

Во второй половине матча немцам удалось открыть счет. На 51 – й минуте Забитцер от боковой линии штрафной навесил ближе к линии вратарской, откуда Ольмо головой переправил мяч в дальний от Облака угол – 1:0.

Видео гола Ольмо

На 73-й минуте "Атлетико" получил идеальный шанс сравнять счет. И воспользовался им. В контратаке ворвался в штрафную Фелиш, где был сбит Клостерманом – арбитр сразу назначил пенальти.

Жоау Феликс хладнокровно реализовал пенальти, пробив в правый от голкипера угол, Гулачи до мяча не дотянулся.