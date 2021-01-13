Во вторник, 12 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Костюк обидно уступила россиянке в полуфинале турнира WTA

Марта Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби померилась силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Украинка не удержала натиск соперницы и уступила в борьбе за путевку в финал, пишет 24 канал.

К слову Стаховский и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open-2021

Теннисистки провели на корте 1 час и 45 минут. Марта Костюк в первом в карьере полуфинале турнира WTA у показала теннис высокого уровня и почти пробилась в финал в Абу-Даби.

Марта Костюк – Вероника Кудерметова 0:2 (6:7, 4:6)

В финале турнира Вероника Кудерметова посоревнуется с Ариной Сабаленко. Белоруска в своем противостоянии легко переиграла теннисистку из Греции Марию Саккаре.

Назарий Русин из-за травмы пропустит сборы Динамо

Киевское Динамо осталось без нападающего перед стартом зимних сборов. Подготовку к продолжению сезона-2020/2021 пропустит Назарий Русин.

Русин рассказал, что продолжает восстановление после травмы и пропустит первый сбор Динамо.

В сезоне-2020/2021 Русин выходил на поле в футболке Динамо всего один раз. Назарий отыграл 19 минут в чемпионате Украины.

По словам футболиста, он пока не говорил с наставником Динамо Мирчей Луческу о своем будущем в команде.

Из Олимпийского колледжа уволили борца, бросавшего вызов Усику

Борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили с должностей преподавателей Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве. В свое время у них был конфликт с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и его коллегой из Минобразования Сергеем Шкарлетом.

О своем увольнении Дмитрий Несвятипаска известил на своей странице в фейсбук. По его словам, вместе с ним уволили и Богдана Грицая. Само увольнение он назвал незаконным.

В приказе на увольнение, которое опубликовал Несвятипаска, указано, что причиной для увольнения стал прогул 6 января. Он же внизу дописал, что "приказ подготовлен с нарушением требований законодательства о труде на основании сфабрикованных актов, незаконное увольнение, с приказом не согласен".

Богдан Грицай пока никак не отреагировал на свое увольнение из Олимпийского колледжа. Но именно он был одним из тех, кто больше всего выступал против министра Гутцайта.

Усик не давал никаких согласий на бой Фьюри – Джошуа

Александр Усик – обязательный соперник для Энтони Джошуа по версии WBO. Украинец не планирует отступать от своей позиции относительно проведения поединка с британцем.

В последнее время Энтони Джошуа начал намекать на то, что Александр Усик вроде бы согласился перенести их бой на более поздний срок. Такое решение украинца позволит Энтони провести поединок с земляком Тайсоном Фьюри. Но генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк опроверг такие слова чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.