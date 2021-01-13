У вівторок, 12 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Костюк прикро поступилась росіянці у півфіналі турніру WTA

Марта Костюк у півфіналі турніру WTA 500 в Абу-Дабі помірялась силами з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Українка не втримала натиск суперниці та поступилась у боротьбі за путівку у фінал, пише 24 канал.

До слова Стаховський і Цуренко вийшли у фінал кваліфікації Australian Open-2021

Тенісистки провели на корті 1 годину та 45 хвилин. Марта Костюк у першому в кар'єрі півфіналі турніру WTA у показала теніс високого рівня та майже пробилась у фінал в Абу-Дабі.

Марта Костюк – Вероніка Кудерметова 0:2 (6:7, 4:6)

У фіналі турніру Вероніка Кудерметова позмагається з Аріною Сабаленко. Білоруска у своєму протистоянні легко переграла тенісистку з Греції Марію Саккарі.

Назарій Русин через травму пропустить збори Динамо

Київське Динамо залишилося без нападника перед стартом зимових зборів. Підготовку до продовження сезону-2020/2021 пропустить Назарій Русин.

Русин розповів, що продовжує відновлення після травми і пропустить перший збір Динамо.

У сезоні-2020/2021 Русин виходив на поле у футболці Динамо всього один раз. Назарій відіграв 19 хвилин у чемпіонаті України.

За словами футболіста, він поки не говорив з наставником Динамо Мірчою Луческу про своє майбутнє у команді.

З Олімпійського коледжу звільнили борця, який кидав виклик Усику

Борців вільного стилю Богдана Грицая і Дмитра Несвятипаску звільнили з посад викладачів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві. Свого часу в них був конфлікт з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом та його колегою з Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Про своє звільнення Дмитро Несвятипаска сповістив на своїй сторінці в фейсбук. За його словами, разом з ним звільнили й Богдана Грицая. Саме звільнення він назвав незаконним.

В наказі на звільнення, яке опублікував Несвятипаска, вказано, що причиною для звільнення став прогул 6 січня. Він же внизу дописав, що "наказ підготовлено з порушенням вимог законодавства про працю на підставі сфабрикованих актів, звільнення незаконне, з наказом не згоден".

Богдан Грицай поки ніяк не відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу. Але саме він був одним із тих, хто найбільше виступав проти міністра Гутцайта.

Усик не давав жодних згод на бій Ф'юрі – Джошуа

Олександр Усик – обов'язковий суперник для Ентоні Джошуа за версією WBO. Українець не планує відступати від своєї позиції щодо проведення поєдинку з британцем.

Останнім часом Ентоні Джошуа почав натякати на те, що Олександр Усик начебто погодився перенести їх бій на пізніший термін. Таке рішення українця дозволить Ентоні провести поєдинок із земляком Тайсоном Ф'юрі. Але генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк спростував такі слова чемпіона WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі.