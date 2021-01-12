Александр Усик – обязательный соперник для Джошуа по версии WBO. Украинец не планирует отступать от своей позиции о проведении поединка с британцем.

В последнее время Джошуа начал намекать на то, что Александр Усик вроде бы согласился перенести их бой на более поздний срок. Такое решение украинца позволит Энтони провести поединок с земляком Тайсоном Фьюри. Но генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк опроверг такие слова чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, сообщает Sky Sports.

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Принципиальная позиция Усика

По его словам, боксер из Украины не давал никаких согласий на такое развитие событий. Он принципиально стоит на позиции проведения боя с боксером из Великобритании.

Были разговоры о временном титуле, а также о том, что победитель боя Фьюри – Джошуа откажется от пояса WBO на следующий день после поединка. Но сейчас Усик остается обязательным претендентом на пояс WBO и он никогда не давал согласия на проведение поединка между двумя британцами без своего участия,

– заявил Красюк.

Промоутер заявил, что сейчас Александр находится в отличной форме, которую ему удалось сохранить еще после боя с Дереком Чисорой. Украинец желает побороться за титул уже весной 2021-го года. Нетитульный бой украинский боксер даже не будет рассматривать.