Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Леся Цуренко продолжили борьбу на Australian Open-2021. Во вторник, 12 января, Стаховский и Цуренко выиграли свои полуфиналы квалификации.

Джейсон Кублер – Сергей Стаховский 0:2 (6:7, 4:6)

Стаховский в полуфинале квалификации одолел сопротивление австралийского теннисиста Джейсона Кублера. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Australian Open-2021: сразу две украинки покинули турнир

Стаховский одержал победу почти за два часа. Украинец отыгрался в первом сете, проигрывая 5:1. Сергей вырвал победу в партии на тай-брейке.

Вторая партия прошла более спокойно для украинца. Стаховский сделал один брейк, которого хватило, чтобы победить Кублера.

Лесли Керкхове – Леся Цуренко 0:2 (3:6, 2:6)

Цуренко, как и Стаховскому, хватило двух партий, чтобы выиграть и выйти в финал квалификации. Леся победила представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.

За два сета украинка оформила четыре брейка и только однажды уступила на своей подаче.