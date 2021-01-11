Усик может разорвать контракт с Хирном, если не выйдет в ринг против Джошуа
Промоутер Эдди Хирн рассказал о подготовке поединка между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Однако, основным претендентом на бой с Джошуа является украинец Александр Усик (18-0-0, 13 KO). Хирн сообщил, что его подопечный может разорвать соглашение в случае, если ему не организуют поединок с Джошуа. Цитирует Хирна boxingnews24.com.
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"Он уйдет, если только мы не сведем его с Эй-Джеем. Проблема в том, что у нас уже есть парень, который отошел в сторону ради боя за абсолютное чемпионство, и это Джек Кеттерал. Вся же путаница из-за того, что на кону стоят огромные деньги, и каждый хочет урвать свой кусок пирога", – сказал Хирн.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри?
Британские боксеры в 2020 году подписали контракт на два поединка в 2021 году. Они хотят определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Но на пути боя стали официальные претенденты. В частности, Джошуа предстоит провести бой с Усиком.
В то же время Тайсон Фьюри так и не дал реванша Деонтею Уайлдеру. В команде Фьюри заявляют, что Уайлдер банально решил не воспользоваться опцией о реванше. Впрочем, Уайлдер имеет другую версию.
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