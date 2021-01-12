С Олимпийского колледжа уволили борца, который бросал вызов Усику и конфликтовал с министром
Борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили с должностей преподавателей Олимпийского колледжа имени Ивана Пиддубного в Киеве. В свое время у них был конфликт с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и его коллегой из Минобразования Сергеем Шкарлетом.
О своем увольнении Дмитрий Несвятипаска сообщил на своей странице в Фейсбук. По его словам, вместе с ним уволили и Богдана Грицая. Именно увольнение он назвал незаконным.
Примечательно У членов комиссии, которые отрицали плагиат Шкарлета, тоже обнаружили плагиат: курьезные детали
"Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит, когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш таки состоялся", – написал Дмитрий Несвятипаска.
В приказе об увольнении, которое опубликовал Несвятипаска, указано, что причиной увольнения стал прогул 6 января. Он внизу дописал, что "приказ подготовлен с нарушением требований законодательства о труде на основании сфабрикованных актов, увольнение незаконно, с приказом не согласен".
Богдан Грицай пока никак не отреагировал на свое увольнение с Олимпийского колледжа. Но именно он был одним из тех, кто больше всего выступал против министра Гутцайта.
- Все началось, когда летом 2020 года Грицай опубликовал видео с Гутцайтом. По словам борца, это видео с 2020 года, когда группа "титушок" пыталась осуществить рейдерский захват территории Олимпийского колледжа. И именно Гутцайт наблюдал за всем этим.
- Уже в сентябре Олимпийский колледж перевели в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта. В колледже такое решение тоже назвали рейдерским захватом учебного заведения. Студенты и преподаватели объявили забастовку. Они требовали отставки Шкарлета и Гутцайта. И вышли с протестом под стены Верховной Рады. Впоследствии на территории самого колледжа произошли столкновения студентов с правоохранителями.
- До этого Грицай привлек к себе внимание, когда бросил вызов боксеру Александру Усику. Причиной стали съемки в фильме с российскими боксерами и словами об "одном народе".
Поделиться новостью