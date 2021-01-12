Борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили с должностей преподавателей Олимпийского колледжа имени Ивана Пиддубного в Киеве. В свое время у них был конфликт с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и его коллегой из Минобразования Сергеем Шкарлетом.

О своем увольнении Дмитрий Несвятипаска сообщил на своей странице в Фейсбук. По его словам, вместе с ним уволили и Богдана Грицая. Именно увольнение он назвал незаконным.

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"Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит, когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш таки состоялся", – написал Дмитрий Несвятипаска.

В приказе об увольнении, которое опубликовал Несвятипаска, указано, что причиной увольнения стал прогул 6 января. Он внизу дописал, что "приказ подготовлен с нарушением требований законодательства о труде на основании сфабрикованных актов, увольнение незаконно, с приказом не согласен".

Богдан Грицай пока никак не отреагировал на свое увольнение с Олимпийского колледжа. Но именно он был одним из тех, кто больше всего выступал против министра Гутцайта.