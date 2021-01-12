Нападающий Динамо из-за травмы пропустит сборы
Киевское Динамо осталось без нападающего перед стартом зимних сборов. Подготовку к продолжению сезона 2020/2021 пропустит Назарий Русин.
Русин начнет тренироваться 19 февраля
Русин рассказал, что продолжает восстановление после травмы и пропустит первый сбор Динамо. Об этом информирует Dynamomania.
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Врачи говорили, что нужно три месяца на восстановление. Получается, что 19 февраля мне можно будет только начать тренироваться. Поэтому на первый сбор я с командой даже не лечу, а ко второму смогу делать только пробежку,
– рассказал Русин.
В сезоне 2020/2021 Русин выходил на поле в футболке Динамо всего один раз. Назарий сыграл 19 минут в чемпионате Украины.
По словам футболиста, он пока не говорил с наставником Динамо Мирчей Луческу о своем будущем в команде.
Что известно о подготовке Динамо
Динамо будет находиться в Киеве до 15 января, после чего отправится на первый сбор в ОАЭ. Там 18 января киевляне проведут матч с чемпионом Польши – Легией (Варшава).
21-го января Динамо сыграет с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.
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