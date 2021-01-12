Киевское Динамо осталось без нападающего перед стартом зимних сборов. Подготовку к продолжению сезона 2020/2021 пропустит Назарий Русин.

Русин начнет тренироваться 19 февраля

Русин рассказал, что продолжает восстановление после травмы и пропустит первый сбор Динамо. Об этом информирует Dynamomania.

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Врачи говорили, что нужно три месяца на восстановление. Получается, что 19 февраля мне можно будет только начать тренироваться. Поэтому на первый сбор я с командой даже не лечу, а ко второму смогу делать только пробежку,

– рассказал Русин.

В сезоне 2020/2021 Русин выходил на поле в футболке Динамо всего один раз. Назарий сыграл 19 минут в чемпионате Украины.

По словам футболиста, он пока не говорил с наставником Динамо Мирчей Луческу о своем будущем в команде.

Что известно о подготовке Динамо

Динамо будет находиться в Киеве до 15 января, после чего отправится на первый сбор в ОАЭ. Там 18 января киевляне проведут матч с чемпионом Польши – Легией (Варшава).

21-го января Динамо сыграет с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.