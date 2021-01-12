В понедельник, 11 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк с проблемами одолела испанку Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби, пишет 24 канал.

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Матч оказался довольно долгим и утомительным. Он длился один час на 57 минут. Хотя на первый сет теннисистки потратили всего 25 минут, а Костюк проиграла его начисто – 0:6.

Ключевым в матче стал девятый гейм в третьем сете. К тому времени счет был равным 4:4 (каждая из теннисисток оформила по три брейка). Костюк с третьей попытки таки записала гейм в свой актив, а в следующем розыгрыше на своей подаче оформила победу в матче.

Для Костюк это первый выход в полуфинал турнира WTA. Ее соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова, победившая другую украинку Элину Свитолину.

Белодед завоевала бронзу на турнире Masters-2021 в Дохе

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на турнире серии Masters-2021 в Дохе.

Для Белодед это был первый турнир в 2021 году. Кроме того, она вернулась в весовую категорию до 48 килограммов.

Турнирный путь Белодед

В первом раунде Белодед победила немку Катарину Менц, а затем одолела Уранцецег Мунхабат из Монголии.

В полуфинале Белодед неожиданно уступила японке Фуна Тонаки. Поэтому смогла бороться только за бронзовую медаль против Катарины Кошты из Португалии.

Чтобы завоевать награду, украинке понадобилось меньше минуты времени. На 20 секундном удержании Белодед одержала победу с оценкой иппон.

В АПЛ снова перенесли матчи из-за коронавируса

Руководству английской Премьер-лиги вновь пришлось перенести матчи из-за коронавируса в некоторых командах. На этот раз изменения в трех матчах.

Причиной для переноса матча стала вспышка коронавируса в Астон Вилле. В среду, 13 января, она должна была сыграть против Тоттенхэма в чемпионате. Но эту игру пришлось отложить на неопределенный срок.

Напомним. Из-за коронавируса в команде, Астон Вилла на матч Кубка Англии против Ливерпуля была вынуждена выставить игроков дубля и юношеской команды. Ливерпуль победил 4: 1.

Вместо матча против Астон Виллы, Тоттенхэм сыграет против Фулхэма. Эта игра должна была состояться еще 30 декабря 2020 года, но ее тогда перенесли из-за вспышки коронавируса в составе "дачников". В составе Фулхэма такому развитию событий не обрадовались, ведь команда лишь недавно приступила к тренировкам после карантина.

Форвард сборной России Смолов выложил фотографию с Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог отказать в просьбе о фотографии нападающему сборной России Федору Смолову.

Совместную фотографию Смолов выложил у сторис в Инстаграм. Геотегов на фотографии нет, поэтому пока неизвестно, где она была сделана.

На фотографию Смолов нанес флаги Украины и России, встав между ними "сердечко".



Шевченко сфотографировался с форвардом сборной России / фото instagram.com/smolovfedor