Форвард збірної Росії Смолов виклав фотографію з Андрієм Шевченком
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг відмовити у проханні про фотографію нападнику збірної Росії Федору Смолову.
Спільну фотографію Смолов виклав у сторіс в інстаграм. Геотегів на фотографії немає, тому поки невідомо, де вона була зроблена.
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На фотографію Смолов наніс прапори України та Росії, поставши між ними "сердечко".
Шевченко сфотографувався з форвардом збірної Росії / фото instagram.com/smolovfedor
Відзначимо, що Смолов у Росії виступає за Локомотив. Він ніколи за ігрову кар'єру не перетинався з Андрієм Шевченком на полі.
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