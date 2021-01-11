Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг відмовити у проханні про фотографію нападнику збірної Росії Федору Смолову.

Спільну фотографію Смолов виклав у сторіс в інстаграм. Геотегів на фотографії немає, тому поки невідомо, де вона була зроблена.

До теми Чи покине Шевченко збірну України заради Челсі: офіційна відповідь

На фотографію Смолов наніс прапори України та Росії, поставши між ними "сердечко".



Шевченко сфотографувався з форвардом збірної Росії / фото instagram.com/smolovfedor

Відзначимо, що Смолов у Росії виступає за Локомотив. Він ніколи за ігрову кар'єру не перетинався з Андрієм Шевченком на полі.