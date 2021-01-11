Руководству Английской премьер-лиги вновь пришлось перенести матчи из-за коронавируса в некоторых командах. На этот раз изменения в трех матчах.

Причиной для переноса матча стала вспышка коронавируса в Астон Вилле. В среду, 13 января, она должна была сыграть против Тоттенхэма в чемпионате. Но эту игру пришлось отложить на неопределенный срок. Об этом официально подтвердили на сайте АПЛ.

Напомним, из-за коронавируса в команде, Астон Вилла на матч Кубка Англии против Ливерпуля была вынуждена выставить игроков дубля и юношеской команды. Ливерпуль победил 4:1.

Вместо матча против Астон Виллы, Тоттенхэм сыграет против Фулхэма. Эта игра должна была состояться еще 30 декабря 2020 года, но ее тогда перенесли из-за вспышки коронавируса в составе "дачников". В составе Фулхэма такому развитию событий не обрадовались, ведь команда лишь недавно приступила к тренировкам после карантина.

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Из-за проведения этого матча пришлось вносить изменения и в расписание других игр. Ведь уже в пятницу, 15 января, Фулхэм должен был сыграть против Челси. Теперь этот матч перенесли на субботу, 16 января.

Астон Вилла же сыграет на этой неделе. Но на день позже, чем планировалось. Вместо 16 января, команда проведет свой матч против Эвертона 17 января.