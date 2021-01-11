Украинка Элина Свитолина завершила выступления на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче 1/4 финала она проиграла россиянке Веронике Кудерметовой – 7:5, 3:6, 6:7 (3:7), пишет 24 канал.

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Ход матча

Судьба первого сета была решена в 11-м гейме, когда Свитолина заработала первые брейк-поинты в матче и сразу же взяла подачу соперницы. Украинке оставалось защитить свой гейм, с чем она успешно справилась.

На старте второго сета Свитолина повела с брейком, однако развить преимущество Элине не удалось. Кудерметова заиграла намного агрессивнее и быстро перехватила инициативу. До конца партии россиянка сделала два брейка и не допустила серьезной борьбы на своей подаче.

В решающем сете Свитолина отыгралась со счета 2:4 и была в одном мяче от двойного матч-бола, но Кудерметова блестяще вышла из сложной ситуации. В конце сета теннисистки еще раз обменялись брейками, причем Свитолина не позволила россиянке подать на матч. Казалось, психологическое преимущество теперь на стороне Элины, но на тай-брейке она не смогла на равных противостоять активному атакующему теннису Кудерметовой.