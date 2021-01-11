Киевское Динамо заинтересовано в трансфере бывшего вингера донецкого Шахтера Алекса Тейшейры.

Об этом сообщает журналист Марко Корради в своем твиттере.

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"Несколько европейских клубов, включая Динамо Киев, хотят подписать Тейшейру. Впрочем, он склоняется к переходу в саудовский клуб Аль-Хиляль", – написал Корради.

С возможностями Тейшейры хорошо знаком главный тренер Динамо Мирча Луческу, под руководством которого бразилец играл за Шахтер в течение пяти лет.

Что известно о карьере Тейшейры

Тейшейра выступал за Шахтер с 2010 до 2015 года. С "горняками" он выиграл 12 трофеев и дважды становился лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги.

Последним клубом Тейшейры был китайский Цзянсу Сунин, который выкупил бразильца у Шахтера за 50 млн евро.