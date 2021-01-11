Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на турнире серии Masters-2021 в Дохе. Она выступала в весовой категории до 48 килограммов.

Для Белодед это был первый турнир в 2021 году. Кроме того, она вернулась в весовую категорию до 48 килограмм.

Напомним Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира

В первом раунде Белодед победила немку Катарину Менц, а затем одолела Уранцэцэг Мунхбат из Монголии.

Но в полуфинале Белодед неожиданно уступила японке Фуна Тонаки. Поэтому смогла бороться только за бронзовую медаль против Катарины Кошты из Португалии.

Чтобы завоевать награду, украинке понадобилось меньше минуты времени. На 20 секундном удержании Белодед одержала победу с оценкой иппон.



Достижения Дарьи Белодед / Инфографика 24 канала