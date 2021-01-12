Феєрична перемога Костюк, Білодід взяла бронзу в Катарі: топ-новини спорту 11 січня
У понеділок, 11 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA
Українська тенісистка Марта Костюк з проблемами здолала іспанку Сару Соррібес-Тормо у чвертьфіналі турніру WTA в Абу-Дабі, пише 24 канал.
Дивіться також Динамо може підписати колишню зірку Шахтаря: деталі трансферу
Матч виявився доволі довгим та виснажливим. Він тривав одну годину на 57 хвилин. Хоча на перший сет тенісистки витратили лише 25 хвилин, а Костюк програла його начисто – 0:6.
Ключовим у матчі став дев'ятий гейм в третьому сеті. До того часу рахунок був рівним 4:4 (кожна з тенісисток оформила по три брейки). Костю з третьої спроби таки записала гейм до свого активу, а в наступному розіграші на своїй подачі оформила перемогу в матчі.
Для Костюк це перший вихід у півфінал турніру WTA. Її суперницею стане росіянка Вероніка Кудерметова, яка перемогла іншу українку Еліну Світоліну.
Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула бронзову медаль на турнірі серії Masters-2021 в Досі.
Для Білодід це був перший турнір у 2021 році. Окрім того, вона повернулася у вагову категорію до 48 кілограмів.
Турнірний шлях Білодід
- У першому раунді Білодід перемогла німкеню Катаріну Менц, а згодом здолала Уранцецег Мунхабат з Монголії.
- У півфіналі Білодід неочікувано поступилася японці Фуна Тонакі. Тож змогла боротися лише за бронзову медаль проти Катаріни Кошти з Португалії.
- Щоб вибороти нагороду, українці знадобилося менше хвилини часу. На 20 секундному утриманні Білодід здобула перемогу з оцінкою іппон.
В АПЛ знову перенесли матчі через коронавірус
Керівництву англійської Прем'єр-ліги знову довелося перенести матчі через коронавірус у деяких командах. Цього разу зміни у трьох матчах.
Причиною для перенесення матчу став спалах коронавірусу в Астон Віллі. У середу, 13 січня, вона мала зіграти проти Тоттенхема в чемпіонаті. Але цю гру довелося відкласти на невизначений термін.
Замість матчу проти Астон Вілли, того Тоттенхем зіграє проти Фулхема. Ця гра мала відбутися ще 30 грудня 2020 року, але її тоді перенесли через спалах коронавірусу у складі "дачників". У складі Фулхема такому розвитку подій не зраділи, адже команда лише нещодавно приступила до тренувань після карантину.
Форвард збірної Росії Смолов виклав фотографію з Шевченком
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг відмовити у проханні про фотографію нападнику збірної Росії Федору Смолову.
Спільну фотографію Смолов виклав у сторіс в інстаграм. Геотегів на фотографії немає, тому поки невідомо, де вона була зроблена.
На фотографію Смолов наніс прапори України та Росії, поставши між ними "сердечко".
Шевченко сфотографувався з форвардом збірної Росії / фото instagram.com/smolovfedor
Поділитися новиною