У понеділок, 11 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Марта Костюк з проблемами здолала іспанку Сару Соррібес-Тормо у чвертьфіналі турніру WTA в Абу-Дабі, пише 24 канал.

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Матч виявився доволі довгим та виснажливим. Він тривав одну годину на 57 хвилин. Хоча на перший сет тенісистки витратили лише 25 хвилин, а Костюк програла його начисто – 0:6.

Ключовим у матчі став дев'ятий гейм в третьому сеті. До того часу рахунок був рівним 4:4 (кожна з тенісисток оформила по три брейки). Костю з третьої спроби таки записала гейм до свого активу, а в наступному розіграші на своїй подачі оформила перемогу в матчі.

Для Костюк це перший вихід у півфінал турніру WTA. Її суперницею стане росіянка Вероніка Кудерметова, яка перемогла іншу українку Еліну Світоліну.

Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула бронзову медаль на турнірі серії Masters-2021 в Досі.

Для Білодід це був перший турнір у 2021 році. Окрім того, вона повернулася у вагову категорію до 48 кілограмів.

Турнірний шлях Білодід

У першому раунді Білодід перемогла німкеню Катаріну Менц, а згодом здолала Уранцецег Мунхабат з Монголії.

У півфіналі Білодід неочікувано поступилася японці Фуна Тонакі. Тож змогла боротися лише за бронзову медаль проти Катаріни Кошти з Португалії.

Щоб вибороти нагороду, українці знадобилося менше хвилини часу. На 20 секундному утриманні Білодід здобула перемогу з оцінкою іппон.

В АПЛ знову перенесли матчі через коронавірус

Керівництву англійської Прем'єр-ліги знову довелося перенести матчі через коронавірус у деяких командах. Цього разу зміни у трьох матчах.

Причиною для перенесення матчу став спалах коронавірусу в Астон Віллі. У середу, 13 січня, вона мала зіграти проти Тоттенхема в чемпіонаті. Але цю гру довелося відкласти на невизначений термін.

Нагадаємо. Через коронавірус у команді, Астон Вілла на матч Кубка Англії проти Ліверпуля була змушена виставити гравців дубля та юнацької команди. Ліверпуль переміг 4:1.

Замість матчу проти Астон Вілли, того Тоттенхем зіграє проти Фулхема. Ця гра мала відбутися ще 30 грудня 2020 року, але її тоді перенесли через спалах коронавірусу у складі "дачників". У складі Фулхема такому розвитку подій не зраділи, адже команда лише нещодавно приступила до тренувань після карантину.

Форвард збірної Росії Смолов виклав фотографію з Шевченком

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг відмовити у проханні про фотографію нападнику збірної Росії Федору Смолову.

Спільну фотографію Смолов виклав у сторіс в інстаграм. Геотегів на фотографії немає, тому поки невідомо, де вона була зроблена.

На фотографію Смолов наніс прапори України та Росії, поставши між ними "сердечко".



Шевченко сфотографувався з форвардом збірної Росії / фото instagram.com/smolovfedor