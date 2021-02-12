Роман Яремчук забил гол за Гент в Кубке Бельгии, а его команда вышла в четвертьфинал. Бавария победила в финале клубного чемпионата мира по футболу. Виталий Кличко получил награду от WBC. Таковы были главные новости спорта в четверг, 11 февраля.

Гол Яремчука

Роман Яремчук вышел в старте Гента на матч Кубка Бельгии против Шарлеруа. И сравнял счет в этом матче. Уже после этого Генту удалось вырвать победу и выйти в четвертьфинал.

Роман Безус тоже вышел в старте, но был заменен за минуту до гола Яремчука. Игорь Пластун не попал в заявку на матч.

"Слава Украине!" от Теофимо Лопеса

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поблагодарил своих украинских поклонников. В видео, кроме слов благодарности прозвучало и "Слава Украине!". А тренировку Лопес провел в майке с трезубцем.

Бавария победила в финале клубного чемпионата мира

Бавария выиграла свой шестой трофей. В финале клубного чемпионата мира немецкая команда одолела мексиканский Тигрес. Все решил единственный гол Павара во втором тайме. Хотя еще в первом тайме арбитр отменил гол Киммиха.

Символическая сборная футболистов в Украине: кандидаты

Названы кандидаты в символическую сборную футболистов, выступающих в Украине. Всего по три игрока на каждую позицию (центральных защитников и полузащитников – шестеро кандидатов). По количеству игроков лидируют Шахтер и Динамо.

Василий Вирастюк баллотируется в депутаты

Стронгмен Василий Вирастюк решил стать народным депутатом. И баллотироваться в Верховную Раду в Ивано-Франковской области от "Слуги народа".

Состав сборной Украины по баскетболу

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022. Всего в списке 17 игроков, впоследствии трое будут отсеяны.

20 и 22 февраля сборная Украины в Киеве сыграет заключительные матчи отбора против Словении и Венгрии. Хотя наша команда и так гарантировала себе участие в Евробаскете.

Виталий Кличко получил награду от WBC

Единственный "вечный" чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко пополнит свой музей достижений еще одной наградой. Украинский боксер получил от Всемирного боксерского совета (WBC) "Премию мира-2020". Такую награду вручают спортсменам, которые популяризируют и развивают бокс.