В Украине готовятся назвать лучших футболистов 2020 года. 11 лучших футболистов избираются среди игроков, выступающих в чемпионате Украины.

Лучших игроков на каждой из позиций будет названо 15 февраля во время церемонии награждения "Футбольные звезды Украины". В четверг, 11 февраля, объявляют имена кандидатов на каждую из позиций.

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Вратари:

Анатолий Трубин (Шахтер)

Андрей Пятов (Шахтер)

Георгий Бущан (Динамо Киев)

Правые защитники

Томаш Кендзера (Динамо Киев)

Додо (Шахтер)

Ефим Конопля (Десна)

Левые защитники

Виталий Миколенко (Динамо Киев)

Виктор Корниенко (Шахтер)

Андрей Цыганик (Заря)

Центральные защитники (два победителя)

Валерий Бондарь (Шахтер)

Сергей Кривцов (Шахтер)

Андрей Гитченко (Десна)

Илья Забарный (Динамо Киев)

Николай Матвиенко (Шахтер)

Денис Попов (Динамо)

Остальные претенденты будут названы в течении дня

Напоминаем, что тройку претендентов и победителя выбирают среди игроков, выступающих в чемпионатах Украины, путем независимого голосования среди представителей всех клубов ПФЛ и УПЛ, а именно: тренеров, капитанов и представителей пресс-службы.