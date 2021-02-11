Символическая сборная футболистов в Украине: кандидаты
В Украине готовятся назвать лучших футболистов 2020 года. 11 лучших футболистов избираются среди игроков, выступающих в чемпионате Украины.
Источник:Футбольные звезды Украины
Лучших игроков на каждой из позиций будет названо 15 февраля во время церемонии награждения "Футбольные звезды Украины". В четверг, 11 февраля, объявляют имена кандидатов на каждую из позиций.
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Вратари:
- Анатолий Трубин (Шахтер)
- Андрей Пятов (Шахтер)
- Георгий Бущан (Динамо Киев)
Правые защитники
- Томаш Кендзера (Динамо Киев)
- Додо (Шахтер)
- Ефим Конопля (Десна)
Левые защитники
- Виталий Миколенко (Динамо Киев)
- Виктор Корниенко (Шахтер)
- Андрей Цыганик (Заря)
Центральные защитники (два победителя)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Сергей Кривцов (Шахтер)
- Андрей Гитченко (Десна)
- Илья Забарный (Динамо Киев)
- Николай Матвиенко (Шахтер)
- Денис Попов (Динамо)
Остальные претенденты будут названы в течении дня
Напоминаем, что тройку претендентов и победителя выбирают среди игроков, выступающих в чемпионатах Украины, путем независимого голосования среди представителей всех клубов ПФЛ и УПЛ, а именно: тренеров, капитанов и представителей пресс-службы.
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