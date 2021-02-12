Роман Яремчук забив гол за Гент у Кубку Бельгії, а його команда вийшла у чвертьфінал. Баварія перемогла у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу. Віталій Кличко отримав нагороду від WBC. Такими були головні новини спорту в четвер, 11 лютого.

Гол Яремчука

Роман Яремчук вийшов у старті Гента на матч Кубка Бельгії проти Шарлеруа. І зрівняв рахунок у цьому матчі. Вже після цього Генту вдалося вирвати перемогу та вийти у чвертьфінал.

Роман Безус теж вийшов у старті, але був замінений за хвилину до голу Яремчука. Ігор Пластун не потрапив до заявки на матч.

"Слава Україні!" від Теофімо Лопеса

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес подякував своїм українським шанувальникам. У відео, окрім слів подяки, пролунало і "Слава Україні!". А тренування Лопес провів у майці з тризубом.

Баварія перемогла у фіналі клубного чемпіонату світу

Баварія виграла свій шостий трофей. У фіналі клубного чемпіонату світу німецька команда здолала мексиканський Тігрес. Все вирішив єдиний гол Павара у другому таймі. Хоча ще у першому таймі арбітр скасував гол Кімміха.

Символічна збірна футболістів в Україні: кандидати

Названо кандидатів до символічної збірної футболів, які виступають в Україні. Загалом по три гравці на кожну позицію (центральних захисників та півзахисників – шестеро кандидатів). За кількістю гравців лідирують Шахтар та Динамо.

Василь Вірастюк балотується в депутати

Стронгмен Василь Вірастюк вирішив стати народним депутатом. І балотуватися до Верховної Ради в Івано-Франківській області від "Слуги народу".

Склад збірної України з баскетболу

Тренерський штаб збірної України з баскетболу назвав розширений склад на матчі відбору Євробаскет-2022. Загалом у списку 17 гравців, згодом троє будуть відсіяні.

20 та 22 лютого збірна України в Києві зіграє заключні матчі відбору проти Словенії та Угорщини. Хоча наша команда і так гарантувала собі участь в Євробаскеті.

Віталій Кличко отримав нагороду від WBC

Єдиний "вічний" чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC та мер Києва Віталій Кличко поповнить свій музей досягнень ще однією нагородою. Український боксер отримав від Всесвітньої боксерської ради (WBC) "Премію миру-2020". Таку нагороду вручають спортсменам, які популяризують та розвивають бокс.