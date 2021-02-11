В четверг, 11 февраля, состоялся финал клубного чемпионата мира по футболу между Баварией и Тигресом. Победителем турнира стала Бавария.

Бавария – Тигрес 1:0

Гол: Павар, 59

Тигрес начал выступление на турнире с четвертьфинала, где обыграл Ульсан Хёндэ. А потом в полуфинале – Палмейрас. В обоих матчах за мексиканскую команду забивал только Андре-Пьер Жиньяк (три гола). Зато Бавария начала сразу с полуфинала, в котором обыграла Аль-Ахли. Дублем отметился Роберт Левандовский. Поэтому ожидалось, что финал станет противостоянием двух великих нападающих. Но ни один из них так и не забил.

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Бавария в этом матче не смогла рассчитывать сразу на двух ключевых игроков. Первый – центральный защитник Жером Боатенг. Он срочно вылетел в Германию из-за смерти его бывшей девушки через неделю после расставания. Вторая потеря – Томас Мюллер, у которого обнаружили коронавирус.

Начали матч обе команды довольно спокойно, без особых обострений. Футболисты пытались разыграть мяч "до верного". Значительно лучше это удавалось Баварии. И команда даже забила. Невероятной красоты удар нанес Йозуа Киммих. Никто не задел мяч, который залетел в угол ворот. И арбитр сначала засчитал гол. Но впоследствии после просмотра видеоповтора отменил свое решение. Судья решил, что Левандовский в этом моменте находился в офсайде.

Впоследствии забивать гол мог Лерой Сане. Но мяч после его удара попал в перекладину ворот. Поэтому на перерыв команды ушли при ничейном счете.

А во втором тайме на поле была лишь одна команда – Бавария. Тигрес за 45 минут не нанес ни одного удара по воротам соперника. И не подал ни одного углового.

Зато Бавария таки достигла своего. После подачи в штрафную вратарь сумел на мгновение опередить Левандовского, выбив мяч. Но как раз туда, куда набегал Павар. И защитник в касание переправил мяч в ворота. Арбитр снова был вынужден пересмотреть эпизод в видеоповторе, но на этот раз гол таки засчитал.

Впоследствии Бавария имела еще несколько шансов. В одной из атак снова каркас ворот пришел на спасение голкиперу Тигреса.

Единственного гола хватило Баварии, чтобы одержать победу. И выиграть клубный чемпионат мира. Этот трофей стал шестым для Баварии. Команда выиграла все возможные турниры.