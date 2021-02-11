Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам отбора на Евробаскет-2022. Эти матчи состоятся в Киеве.

В расширенный список вошли 17 игроков. Однако в финальный список войдет только 14 игроков, которые и будут готовиться к матчам против Словении и Венгрии непосредственно в "киевском пузыре".

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Защитники : Денис Лукашов, Александр Липовый (оба – Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуф Санон, Анатолий Шундель (оба – Днепр), Джером Рэндл (Бетис, Испания).

: Денис Лукашов, Александр Липовый (оба – Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Иссуф Санон, Анатолий Шундель (оба – Днепр), Джером Рэндл (Бетис, Испания). Нападающие : Богдан Близнюк, Сергей Павлов (оба – Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров, Станислав Тимофеенко (оба – Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Вячеслав Петров (Прометей).

: Богдан Близнюк, Сергей Павлов (оба – Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров, Станислав Тимофеенко (оба – Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Вячеслав Петров (Прометей). Центровые: Владислав Коренюк (Киев-Баскет), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Обезьяны), Вячеслав Кравцов (Днепр).



Расширенный состав сборной Украины по баскетболу / Иллюстрация ФБУ

Заключительные матчи сборная Украины проведет в Киеве. Как и ее соперники. Это будут матчи в так называемом "киевском бабле" с 18 до 22 февраля. 20 февраля Украина сыграет против Словении, а 22 февраля – против Венгрии.

Напомним, что сборная Украины гарантировала себе попадание на Евробаскет-2022.