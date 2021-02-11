Единственный "вечный" чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко пополнит свой музей достижений еще одной наградой.

Интересно узнать: Британские чемпионы мира определили, кто выиграл бы бой между братьями Кличко

Очередная награда для Кличко

Украинский боксер получил от Всемирного боксерского совета (WBC) "Премию мира-2020". Такую награду вручают спортсменам, которые популяризируют и развивают бокс.

Интересно, что недавно Кличко-старший занял высокое 4 место в рейтинге лучших боксеров тяжелого веса по версии авторитетного издания Boxrec.com, опередили 49-летнего украинца только Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко, который с большим отрывом возглавил этот список.

К слову, в июне 2018 года Виталий стал первым из граждан Украины, который был включен в международный зал боксерской славы. В декабре 2020 года его также пополнил и Владимир.



"Премия мира" для Виталия Кличко / Фото с Klitschko-brothers.com