"Премия мира": Виталий Кличко получил почетную награду от WBC
Легендарный боксер из Украины Виталий Кличко даже после завершения карьеры продолжает развивать бокс в своей стране. За этот вклад Всемирная боксерская совета вручила награду украинцу.
Источник:Klitschko-brothers.com
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