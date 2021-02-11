Американский боксер и абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес передал приветствие всем болельщикам в Украине.

Видео приветствия опубликовал спортивный юрист Николай Ковальчук, что сотрудничает с Теофимо Лопесом.

Вот так как Как Лопес-старший крикнул "Слава Украине" и выпил за Кличко: видео

"Привет всем, это Теофимо Лопес. Хочу сказать всем своим болельщикам, которые поддерживают меня в Украине. Слава Украине", – заявил Теофимо Лопес на видео.

Кроме того, Николай Ковальчук опубликовал фотографию, на которой Теофимо Лопес в майке с гербом Украины.

Лопес даже провел в ней тренировку.

И еще одну фотографию, где отец и тренер боксера – Теофимо Лопес-старший – тоже в футболке с украинским трезубцем.

Напомним, Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, выиграв три чемпионских пояса у украинца Василия Ломаченко. Бой состоялся 17 октября 2020 года, а Лопес одержал победу решением судей.