Гент сумел пройти в четвертьфинал кубка Бельгии, обыграв дома Шарлеруа. К победе Гента приложился украинец Роман Яремчук.

Яремчук вышел в старте Гента на матч против Шарлеруа. Как и еще один украинец Роман Безус. Зато Игорь Пластун оказался вне заявки на эту игру.

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Игра для Гента началась крайне неудачно, ведь уже на первой минуте встречи они пропустили. А за весь первый тайм команда нанесла лишь один удар по воротам. Но и он был мимо рамки.

Все изменилось во втором тайме. Но забить долго не удавалось. Поэтому на 73-й минуте в Генте произошла сразу тройная замена. В том числе поле покинул Безус. Зато вышел Тиссаудали.

А уже через минуту после этого Гент сравнял счет. И сделал это именно Яремчук. Первый раз до него не дошел прострел от партнера. Но второй раз, когда мяч оказался рядом, Яремчук неожиданно для всех нанес удар с разворота. Удар оказался на удивление точным – в угол ворот. Этот гол стал 13-м для Яремчука в этом сезоне.

Уже потом Гент забил еще дважды – отличился Одиджа-Офоэ, а Берахино отправил мяч в собственные ворота.

Видео гола Яремчука