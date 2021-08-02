Серебро Романчука, Шевченко покидает сборную Украины: главные новости спорта 1 августа
Источник:24 канал
Украина получила первую серебряную медаль на олимпиаде-2020. Ее принес пловец Михаил Романчук. Андрей Шевченко заявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Такими были главные новости спорта 1 августа
Серебро Романчука, медаль для Хижняка
Сборная Украины наконец завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020. Ее завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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Еще одну медаль для сборной Украины получит боксер Александр Хижняк. Он вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.
Шевченко покидает сборную Украины
1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт со сборной Украины официально закончился. Впоследствии такую же информацию озвучил и его помощник в сборной Андреа Малдера.
Хотя еще в сентябре 2020 года Шевченко заявлял, что подписал новый контракт на 2,5 года – до конца 2022 года.
В СМИ причиной, почему Шевченко решил покинуть сборную, называют деньги. Одна из версий – он хотел новый улучшенный контракт. Вторая – остался недоволен призовыми за Евро-2020.
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