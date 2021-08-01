Динамо – Верес 4:0

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Цыганков, 86 (пен)

Динамо ошарашило новичка УПЛ уже со старта. И за шесть первых минут матча забило дважды. Сначала после подачи с углового отличился Попов. Ему мяч головой сбросил Караваев, который в этом матче вышел на позиции левого полузащитника. Форварда же сыграл Гармаш, который и забил второй гол после навеса от Тимчика.

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Далее Динамо владело инициативой, пока игроки Вереса приходили в себя после стартового нокаута. И в первом тайме жители даже дважды пробили по воротам Бущана, но все мимо.

В конце первого тайма счет стал разгромным. Андриевский перехватил мяч в центре поля, разыграл атаку, после чего отдал пас на Тимчика. Защитник в штрафной "качнул" соперника. После чего мощно пробил левой ногой под самую штангу.

В начале второго тайма Гармаш мог сам забивать трижды. Но каждый раз что-то становилось ему помехой.

Зато гости вторую половину встречи чуть не провели на своей половине поля. За 45 минут второго тайма игроки Вереса дважды пробили, но оба раза – из офсайда. При этом первый раз мяч попал в штангу, а второй раз даже удалось забить гол, который не был засчитан.

Динамо на это ответило своим голом уже в конце встречи. Вышедший на замену Цыганков был сбит в штрафной. Сам Виктор решил пробивать пенальти, не оставив шансы Когуту.

Динамо начинает новый сезон УПЛ с разгромной победы. Верес же возвращается домой без очков.

Видеообзор матча Динамо – Верес