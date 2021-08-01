Ворскла – Рух 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 61

Для Ворсклы матч против Руха стал четвертым в этом сезоне. Кроме стартового тура УПЛ, команда сыграла и два матча в квалификации Лиги конференций. Оба матча против финского КуПС в основное время закончились вничью 2:2. Но в домашнем матче полтавчане уже в экстратайм пропустили в третий раз и вылетели с турнира.

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Однако такая неудача, а также плотный игровой график мало чем отличилось на игре команды в матче против Руха. Ворскла лучше выглядела в этом матче и одержала вполне заслуженную победу.

Рух в этом матче сделал ставку на защиту. Поэтому впереди команда мало что показала. Хотя и у Ворсклы тоже в начале не все удавалось. Но опасные моменты команда создала. Открыть счет в этом матче мог Пердута, который эффектно обработал мяч после розыгрыша углового. Мощный удар – но рядом со стойкой.

Челядин мог отметиться голом после удара почти от линии поля – защитник в последний момент подстраховал Бандуру.

И все же в первом тайме счет все-таки был открыт. Пуцлин увидел забегание Степанюка и отдал пас ему на ход. Уже в штрафной форвард сбросил пяткой на Кане. Мяч после его удара попал в грудь голкиперу, после чего первым на добивание оказался Скляр, который в падении таки отправил мяч в ворота.

Во втором тайме игроки Руха пытались выровнять игру. Но зато пропустили после ошибки у собственных ворот. Белый неудачно попытался выбить мяч. Его перехватили. Бандура бросился на Степанюка, чтобы помешать ему пробить. Мяч отлетел к Тиллю, который перебросил голкипера, который был далеко от ворот, точно на Степанюка. Форварду оставалось пробить мимо защитника, который был на линии ворот.

Ворскла могла этот матч довести и до разгрома, который Тамм сумел как следует пробить по воротам после еще одного розыгрыша углового. Но удар получился неуклюжий, а мяч попал в штангу и покинул пределы поля.

Ворскла побеждает и поднимается в верхнюю часть турнирной таблицы. Рух среди аутсайдеров без набранных очков в этом сезоне.

Видеообзор матча Ворскла – Рух