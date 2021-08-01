Непростая победа Хижняка

На пути к полуфиналу Хижняк встретился с Эюри Седено Мартинесом из Доминиканской республики.

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Поединок Хижняка оказался непростым. В первом раунде судьи не были единодушны, но отдали минимальную победу Александру. Во втором раунде Хижняк не оставил никаких вопросов.

В третьем раунде, который Хижняк также выиграл, по мнению рефери, он попал в нокдаун. На самом деле Мартинес ударил ниже пояса. Именно после этого судья начал отсчет.

Несмотря на запрещенный удар Хижняк продолжил поединок и одержал победу решением судей.

В 1/2 финала Хижняк встретится с Эумиром Марсьялем из Филиппин. Марсьяль – серебряный призер чемпионата мира 2019 года.