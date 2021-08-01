Отец Романчука: Михаил – украинец. И точка

Михаил Романчук, отец призера Олимпийских игр, рассказал, что его сыну предлагали миллионные контракты за смену гражданства.

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Михаилу ежегодно предлагали даже миллионные контракты за рубежом и смену гражданства,

– сказал отец Романчука.

Из слов Михаила Романчука следует, что вопрос о смене гражданства закрыт.

"Миша живет и содержится в Украине. Миша – украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть. В Украине есть очень хороший бассейн в Днепре, где он проводил основную подготовку к Олимпиаде. Дома, в Ровно, этого нет.

Фактически он уже не ровенчанин, он проживает в Хмельницком. Там местная власть и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, что не было сделано в его родном Ровно", – рассказал Романчук-старший.