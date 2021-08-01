Накануне гонки в Будапеште пошел дождь. Хотя во время самого старта осадков уже не было. Но это повлияло на сам старт. Валттери Боттас, стартовавший вторым, ошибся уже в первом повороте, спровоцировав массовую аварию. Он не успел стартовать вовремя, дав обойти себя другим гонщикам. И в повороте запоздало начал тормозить, влетев в Ландо Норриса, оказавшегося перед ним.

Именно этим Боттас и спровоцировал лавину произошедших аварий. Вылетели с трассы и оба болида Red Bull. А также Шарль Леклер и Лэнс Стролл.

Сначала на трассе появились желтые флаги. Но поскольку было немало обломков от болидов, их заменили на красные. Гонку на 15 минут остановили.

Учитывая, что немало болидов, которые были впереди, вылетели, в лидеры вышли гонщики, которые стартовали внутри пелетона. Единственное исключение – Льюис Хэмилтон, которому удалось избежать столкновения. Но у Хэмилтона возникла другая проблема. Он не заехал на пит-стоп, когда это сделали все во время перерыва, и не сменил резину. Замена их после возобновления гонки привела к тому, что на пятом когда гонки он оказался на последнем месте – 14-у. На то время из гонки уже вылетели Валттери Боттас, Шарль Леклер, Серхио Перес, Лэнс Стролл и Ландо Норрис. А Никита Мазепин как раз попал в аварию на пит-лейне.

Как это было Российский гонщик Мазепин попал в аварию на пит-лейне и вылетел из гонки Формулы-1

Лидерство захватил же Эстебан Окон. За ним разместился Себастьян Феттель.

Хэмилтон же круг за кругом начал опережать своих соперников. В концовке оказался и Макс Ферстаппен. Но в отличие от Хэмилтона, ему не удавалось обойти других пилотов на трассе. Он шесть раз отправлялся на пит-стоп

К концу гонки Хэмилтон подобрался к лидерам. За три круга до конца гонки Хэмилтон обошел Сайнса и вышел на третье место. Вот только ему не хватило времени, чтобы побороться за победу.

Победу же одержал Окон. Для него это первая победа в Формуле-1. А для его команды – первая с момента гран-при Австралии 2013 года. Всего Окон стал 111-м пилотом, который побеждал в Формуле-1.

В очковой зоне финишировала и команды Williams. Это первые очки для команды с 2019 года. Для Николаса Латифи это первые заработанные очки в Формуле-1.

5 круг – лидер Окон, Хэмилтон заехал на пит-стоп (14-й)