Англия, Чехия и Хорватия – в плей-офф Евро-2020

Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли в плей-офф Евро 2020

Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места.

Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф со второго места.

Чехия с четырьмя очками тоже гарантировала себе место в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места. В свою очередь это уменьшило шансы сборной Украины.

Призовые сборной Украины

Сборная Украины за три матча группового этапа Евро-2020 заработала 10,75 миллиона евро. Идентичную сумму за Евро-2020 получили Финляндия и Россия.

Оправдание Ястремской

Даяну Ястремскую официально оправдали в употреблении допинга. При этом речь идет не о том, что она не употребляла запрещенные препараты. Международная федерация тенниса решила, что Ястремская "сделала это нарушение без вины или халатности". Поэтому теннисистка может сыграть на турнирах. Но "Уимблдон" она точно пропустит.

Победа Свитолиной, поражение Костюк

Элина Свитолина одержала первую победу в сезоне на траве. В 1/16 финала турнира в Истборне украинская теннисистка одолела испанку Паулу Бадосу Хильберт.

Марта Костюк зачехлила ракетку в первом круге травяного турнира WTA в Истборне. В 1/16 финала Костюк уступила латвийке Анастасии Севастовой.

Шахтер подписал Марлона

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Спарринги Динамо и Шахтера