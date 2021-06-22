Во время первого сбора киевляне сыграют четыре контрольных матча. Первый соперник Динамо – швейцарский Базель.
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Календарь матчей Динамо (время киевское)
- 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
- 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
- 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже
- 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)
Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Динамо проведет еще 4 матча:
- 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
- 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
- 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
- 20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)