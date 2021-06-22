Во время первого сбора киевляне сыграют четыре контрольных матча. Первый соперник Динамо – швейцарский Базель.

К теме Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится в Киеве

Календарь матчей Динамо (время киевское)

  • 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
  • 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
  • 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже
  • 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Динамо проведет еще 4 матча:

  • 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
  • 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
  • 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
  • 20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)