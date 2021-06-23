Англія, Чехія та Хорватія – у плей-офф Євро-2020

Збірні Англії, Хорватії та Чехії вийшли у плей-офф Єваро-2020

Англія обіграла Чехію та вийшла з групи з першого місця.

Хорватія обіграла Шотландію та вийшла в плей-офф з другого місця.

Чехія з чотирма очками теж гарантувала собі місце в плей-офф як одна з чотирьох кращих команд, які посіли третім місця. Натомість це зменшило шанси збірної України.

Призові збірної України

Збірна України за три матчі групового етапу Євро-2020 заробила 10,75 мільйона євро. Ідентичну суму за Євро-2020 отримали Фінляндія та Росія.

Виправдання Ястремської

Даяну Ястремську офіційно виправдали у вживанні допінгу. При цьому мова йде не про те, що вона не вживала заборонені препарати. Міжнародна федерація тенісу вирішила, що Ястремська "зробила це порушення без провини або недбалості". Тож тенісистка може зіграти на турнірах. Але "Вімблдон" вона точно пропустить.

Перемога Світоліної, поразка Костюк

Еліна Світоліна здобула першу перемогу в сезоні на траві. В 1/16 фіналу турніру в Істборні українська тенісистка здолала іспанку Паулу Бадосу Хільберт.

Марта Костюк зачохлила ракетку в першому колі трав'яного турніру WTA в Істборні. В 1/16 фіналу Костюк поступилася латвійці Анастасії Севастовій.

Шахтар підписав Марлона

Донецький Шахтар оголосив про прихід третього літнього новачка. Лави українського клубу офіційно підсилив бразильський захисник Марлон.

Динамо віддало в оренду Дуелунда

Київське Динамо оголосило, що данський півзахисник Міккель Дуелунд наступний сезон проведе в оренді в клубі Неймеген з Нідерландів.

Спаринги Динамо та Шахтаря