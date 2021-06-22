Победа принесла Украине 1,5 миллиона евро

Наша команда уже заработала 10,75 миллиона евро. Идентичную сумму за Евро-2020 получили Финляндия и Россия.

К слову Сборную Украины надо на Донбасс повезти, может, тогда патриотизма прибавится, – вице-президент УАФ

Украина получила 9,25 миллиона евро как участник финальной части Евро-2020.

На групповом этапе наша команда одержала победу над Северной Македонией. Эта победа принесла "сине-желтым" дополнительные 1,5 миллиона евро.

За поражения Нидерландам и Австрии украинская сборная не получила ничего.

Сейчас Украина сохраняет математические шансы выйти в 1/8 финала. Если команда Андрея Шевченко пройдет в плей-офф, то получит дополнительно еще 2 миллиона евро.

Призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро.

Распределение призовых на Евро-2020: