Победа принесла Украине 1,5 миллиона евро
Наша команда уже заработала 10,75 миллиона евро. Идентичную сумму за Евро-2020 получили Финляндия и Россия.
К слову Сборную Украины надо на Донбасс повезти, может, тогда патриотизма прибавится, – вице-президент УАФ
Украина получила 9,25 миллиона евро как участник финальной части Евро-2020.
На групповом этапе наша команда одержала победу над Северной Македонией. Эта победа принесла "сине-желтым" дополнительные 1,5 миллиона евро.
За поражения Нидерландам и Австрии украинская сборная не получила ничего.
Призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро.
Распределение призовых на Евро-2020:
- Победа в матче группового этапа – 1,5 миллиона евро
- Ничья в матче группового этапа – 750 тысяч евро
- 1/8 финала – 2 миллиона евро
- 1/4 финала – 3,25 миллиона евро
- Полуфинал – 5 миллионов евро
- Финалист – 7 миллионов евро
- Победитель – 10 миллионов евро