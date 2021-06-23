Хорватия – Шотландия 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – МакГрегор, 42

Победитель этого матча гарантировал себе выход в плей-офф Евро-2020.

Обе команды до этого на Евро-2020 не побеждали. А шотландцы – и не забивали.

Ничья в этом матче была нужна Украине. Ведь тогда бы гарантировала нашей сборной место в плей-офф.

В то же время Англия благодаря Стерлингу победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020: видео

Шотландцы стремились одержать первую победу на турнире на глазах собственных болельщиков. И именно они первыми создали возможность забить. Джон МакГинн навесил в штрафную, но Доминик Ливакович дотянулся до мяча. Впоследствии в середине первого тайма он будет снова опасно пробивать. Но опять голкипер справился.

Поэтому первыми счет открыли хорваты. Быстрая атака закончилась точным ударом Никола Влашича.

Впоследствии Лука Модрич мог удвоить преимущество хорватов, но голкипер справился с его ударом под перекладину.

И незадолго до перерыва шотландцы таки сравняли счет. Каллум МакГрегор нанес мощный удар в угол ворот. Это первый гол для сборной Шотландии на чемпионатах Европы за 25 лет.

Однако во втором тайме хорваты забили дважды и отпраздновали победу. Сначала отличился Модрич судебным ударом в дальний угол ворот.

А после этого Перишич забил ударом головой после подачи с углового.

Хорватия побеждает и выходит в плей-офф Евро-2020. Тем самым уменьшая шансы сборной Украины выйти в 1/8 финала.