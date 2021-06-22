Огромный потенциал у Шахтера

Новоиспеченный наставник Шахтера Роберто Де Дзерби решил дать шанс большой группе футболистов. Первый этап подготовки к новому сезону будет проходить до 10 июля. В списке игроков соответственно нет тех, кто выступает за сборную Украины на Евро-2020.

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С донецким Шахтером полетят аж 4 голкипера. В списке игроков отсутствуют защитник Валерий Бондаренко, который тренировался с командой после отпуска. Также в заявке не видно и Сергея Болбата и Богдана Бутко. Богдан провел последние полгода в аренде в турецком ББ Эрзурумспори. Где его аренда продолжается до конца июня 2021 года.

Следует отметить, что итальянский специалист взял с собой полузащитника Максима Малышева. Футболист собирался покидать "горняков" и даже задумывался о завершении карьеры.

Состав Шахтера на сборах

Вратари : Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский

: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский Защитники : Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза

: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза Полузащитники : Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин

: Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан